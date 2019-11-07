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  • 08.11.2019 07:26
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 07:26

'da feci ! Erkek arkadaşını kanlar içinde gören genç kız sinir krizi geçirdi

'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması soncu meydana gelen da 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan erkek arkadaşını kanlar içinde gören genç kız, gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar mahallesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Cemal D. (28) yönetimindeki 16 ADD 709 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahadır K. (24) idaresindeki 16 ADY 812 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletteki Bahadır K. ve Özge Y. yaralandı.

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