Adıyaman'da, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.28'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.8
büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.08 00:28:48 37.6777 38.5385 5.0 -.- 3.7 3.8 CAYBASI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2019.11.07 23:43:09 36.2280 31.8172 88.0 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.07 23:17:47 35.8205 28.1933 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.07 23:05:57 39.0057 26.2733 4.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.07 22:57:21 38.6950 43.0768 1.0 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel
2019.11.07 22:23:03 38.7885 27.8823 3.1 -.- 1.6 -.- AKSELENDI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.11.07 22:21:22 36.8615 27.6622 12.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.28'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.8
büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.08 00:28:48 37.6777 38.5385 5.0 -.- 3.7 3.8 CAYBASI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2019.11.07 23:43:09 36.2280 31.8172 88.0 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.07 23:17:47 35.8205 28.1933 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.07 23:05:57 39.0057 26.2733 4.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.07 22:57:21 38.6950 43.0768 1.0 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel
2019.11.07 22:23:03 38.7885 27.8823 3.1 -.- 1.6 -.- AKSELENDI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.11.07 22:21:22 36.8615 27.6622 12.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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