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  • 07.11.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 12:32

'da velilerin ı yuhaladığı iddiası: soruşturma başlattı

'daki 'nda, skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre la aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Konuyla ilgili Valililk ve devreye girdi.

'daki 'nda, skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre la aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Skandal eylemi okul müdürü ve muhtarın bile desteklediği, ortaya çıktı. Otizmli bir öğrencinin velisi ise görüntülerde eylem yapan ailelerle tartışmasında, 'Allah verdi bu derdi bana Allah.' diyerek isyan ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Utanç veren görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu.

VALİLİK: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL
Aksaray Valiliği, otizmli çocukların yuhalandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, konuyla ilgili inceleme de başlattı. da iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

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memet memet

bu yuhalıyan insan müsvetteleri ,hayvandan bile aşşağılıktır .yaşım 60 ilk defa böyle bir haber duydum.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.11.2019 11:51
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