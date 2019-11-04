Güzel avrat otu ve adam otu kökü zehirli mi, adam otu ve avrat otu nedir ıspanağa benziyor mu? Soruları bu sıralar Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Esenyurt'ta başlayan ve sayısı giderek artan Ispanak zehirlenmesi bugün gündeme oturdu Sağlık Bakanlığı yeni açıklama yaptı. Açıklamaya göre zehirleyen ıspanak değil içine karışan zehirli otlar. Peki ıspanakların içine karışan zehirli olan güzel avrat otu ve adam notu nedir, neye benzer? Güzelavrat otu, patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. "Atropin" maddesi bu bitkinin halüsinojenik özellikleri olan oldukça zehirli yemişleri boyunca olan yapraklarından elde edilir.

ADAM OTU NEDİR? AVRAT OTU, ADAM OTU KÖKÜ ZEHİRLİ Mİ?

Adamotu diğer bilinen isimleri ile abdüsselamotu, ademotu, insanotu, mandragora officinarum zehirli bir bitkidir. Adamotu mutlaka uzman kontrolü veya bilgisinde tüketilmelidir. İşte adamotu hakkında merak edilenler… Adam otu, patlıcangiller familyasından Mandragora cinsini oluşturan sarı ya da mavimsi-mor renkli çiçekler açan bitki türlerinin ortak adı. Rozet yapraklı ve kazık köklü çok yıllık otsu bir bitki türleridir. Kökleri insana benzediği için, bu isim verilmiştir.

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