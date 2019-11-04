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  • 04.11.2019 20:02
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 20:02

fidan dikme kampanyasına nasıl başvuru yapılır? Fidan dikimi ne zaman, nerelerde yapılacak?

Ol kampanyası bir süre önce "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes!" sloganıyla başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve kısa sürede büyük ilgi gösterilen kampanyayla ilgili detayları merak eden pek çok kişi başvurunun nasıl yapıldığını araştırıyor. Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyasına nasıl başvuru yapılır sorusu bu kapsamda merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, ne zaman ve nerelerde yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasıyla 11 milyon fidan ekilecek. Kampanyaya vatandaşlar tarafından kısa sürede ilgi gösterilirken sosyal medya katılım sertifikalarının paylaşılmasıyla kampanya giderek büyüdü. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası başvurusu nasıl yapılır sorusuna yantı arıyor. Aynı zamanda fidan dikiminin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. 11 Kasım fidan dikme etkinliğine aynı anda tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davetlidir.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.

FİDAN SAHİPLENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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