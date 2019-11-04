Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasıyla 11 milyon fidan ekilecek. Kampanyaya vatandaşlar tarafından kısa sürede ilgi gösterilirken sosyal medya katılım sertifikalarının paylaşılmasıyla kampanya giderek büyüdü. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası başvurusu nasıl yapılır sorusuna yantı arıyor. Aynı zamanda fidan dikiminin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. 11 Kasım fidan dikme etkinliğine aynı anda tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davetlidir.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.

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