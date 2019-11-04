Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.11.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 14:14

Son dakika: 'ta terör estiren halk otobüsü şoförü hakkında yeni gelişme

Son dakika haberine göre 'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan  şoförü Necdet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

, Barbaros Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaraladın biri hayatını kaybetti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden deniz atlayan Necdet K. polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlan Necdet K. adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Beşiktaş'ta terör estiren halk otobüsü şoförü hakkında yeni gelişme
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri