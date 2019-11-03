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  • 03.11.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 14:02

İstanbul 'ta alarmı! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

'ta marketten aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 1'i çocuk 25 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri yapılan 24 kişi taburcu edilirken,  çocuğun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor.

İstanbul'da zehirlenme alarmı!

İddialara göre, 'ta dün 1'i çocuk 25 kişi yemek sonrası rahatsızlanarak çevre hastanelere götürüldü. Ambulanslar ve yakınları tarafından hastanelere getirilen kişilere acil servislerde ilk müdahaleler yapıldı.

Hastanelerdeki kişiler ıspanak yemeği yedikten sonra rahatsızlandıkları söylediler. Yapılan tetkiklerde kişilerin yemekten zehirlendikleri belirlendi. 4 kişi Devlet Hastanesi'ne, biri çocuk 5 kişi Eğitim ve 'ne, 15 kişi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

24 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 yaşındaki erkek çocuk ise ailenin isteği üzerine özel bir hastaneye sevk edildi. olayının tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürüldü.

Zehirlenme olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

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