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  • 02.11.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 20:02

'da kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu

'da 3 gündür kayıp olan yönetmen, ormanlık alanda ölü bulundu. İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü mezunu olan Türkel'in, yönetmenliğini yaptığı Göle Yas,Tutku-Meriç Sümen belgeselleri ve birçok kısa filmi bulunuyor.

Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu

'da 3 gündür kayıp olan yönetmen, ormanlık alanda ölü bulundu.

Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel'den (38) 30 Ekim'den beri haber alamayan ailesi polise başvurdu. Türkel'in cesedi, Burdur-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde ormanlık alanda bulundu. Savcılığın incelemesinin ardından Türkel'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü mezunu olan Türkel'in, yönetmenliğini yaptığı Göle Yas,Tutku-Meriç Sümen belgeselleri ve birçok kısa filmi bulunuyor.

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