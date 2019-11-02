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  • 02.11.2019 20:46
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 20:46

Milyonlarca vatandaş dikkat! 2020 takvimi açıklandı! Tatiller hangi güne denk geliyor?

2019 yılının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlar 2020 takvimini merakla araştırıyor. Tatil günlerini iyi değerlendirmek isteyen pek çok kişi şimdiden yeni yıl için tatil planları yapmaya başladı. 2020 Resmi tatiller takvimi bu kapsamda arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, 2020 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte cevabı...

Milyonlar dikkat! İşte 2020 resmi tatiller takvimi...

Yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca vatandaşın gündeminde 2020 Resmi tatiller takvimi yer alıyor. Bu kapsamda yeni yılda resmi ve dini bayram tatillerinin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2020 yılında resmi tatiller hangi gün olacak? İşte 2020 resmi tatiller takvimi...

2020 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2020 - Yılbaşı
2020 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin ardından perşembe ve cuma günleri çalıştığınız kurumdan izin alabilirseniz hafta sonu tatili ile birlikte 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

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