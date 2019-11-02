Yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca vatandaşın gündeminde 2020 Resmi tatiller takvimi yer alıyor. Bu kapsamda yeni yılda resmi ve dini bayram tatillerinin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2020 yılında resmi tatiller hangi gün olacak? İşte 2020 resmi tatiller takvimi...

2020 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2020 - Yılbaşı

2020 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin ardından perşembe ve cuma günleri çalıştığınız kurumdan izin alabilirseniz hafta sonu tatili ile birlikte 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

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