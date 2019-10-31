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evinde ölü bulundu!

'de 'nin en yüzücüsü 'ya (76), ulaşamayan yakınları dün polisi aradı. İhbar üzerine Akıncı'nın evinin kapısını çilingirle açıldı. İçeri giren ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan Akıncı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morguna yollandı.

Sır ölüm
İzmir'de 'nin en yüzücüsü Helga Akıncı'ya (76), ulaşamayan yakınları dün polisi aradı. İhbar üzerine Akıncı'nın evinin kapısını çilingirle açıldı. İçeri giren ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan Akıncı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morguna yollandı.

Yüzme İhtisas Kulübü adına yüzen , son 2 yıldır Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda birinci oldu.

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