İzmir'de Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü Helga Akıncı'ya (76), ulaşamayan yakınları dün polisi aradı. İhbar üzerine Akıncı'nın evinin kapısını çilingirle açıldı. İçeri giren ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan Akıncı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna yollandı.
İzmir Yüzme İhtisas Kulübü adına yüzen Helga Akıncı, son 2 yıldır Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda birinci oldu.
İzmir Yüzme İhtisas Kulübü adına yüzen Helga Akıncı, son 2 yıldır Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda birinci oldu.
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