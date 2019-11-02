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  • 02.11.2019 16:58
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 18:51

İstanbul kitap fuarı ne zaman? na nasıl gidilir? TÜYAP saat kaça kadar açık?

kitap fuarı hakkında araştırmalar Kasım ayının gelmesiyle birlikte artış gösterdi. Fuara gitmek isteyen yüz binlerce vatandaş İstanbul ne zaman başlayacak sorusuna yanıt ararken aynı zamanda sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, fuar saat kaça kadar açık olacak? İşte merak edilen bilgiler...

İstanbul TÜYAP kitap fuarı hakkındaki detaylar şu sıralar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. TÜYAP kitap fuarında panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. Fuar, bu yıl için belirlenen teması ise "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" oldu. Peki, İstanbul TÜYAP kitap fuarı ne zaman? TÜYAP kitap fuarı nerede ve nasıl gidilir?

İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?

Fuar 2 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da ziyaretçilere açıldı, 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 19.00'da sona erecektir.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı bekleniyor.

Fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

TÜYAP kitap fuarının adresi ve ulaşım bilgileri için tıklayınız...

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