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  • 01.11.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 16:51

İkinci yargı paketi maddeleri açıklandı mı? Mahkumlara ...

Af yasası ile ilgili gelişmeler ve son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Gündemdeki yerini hala koruyan af yasasının çıkp çıkmayacağı ise araştırılıyor. Son olarak Meclis'ten çıkacak kararın merakla beklendiği af yasası ve şartlı ceza indirimi konusu ile ilgili bir değerlendirme de MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, MHP olarak bu konuda AK Parti'den ne istediklerini de söyledi. Ayrıca : ''TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır'' dedi. Peki, ve Meclis'e geldi mi? ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 1 Kasım af ile ilgili son gelişmeler...

MHP'den yeni af açıklaması! Genel af...

1 Kasım mahkumlara genel af ve ceza indirimi yasası çıktı mı? Halk arasında genel af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar belli olmaya başladı. İlk yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından af yasası için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası Meclis'e geldi mi? ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: ''TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır'' demişti.

Mahkum ve aileleri, hükümet kanadından yapılan son dakika açıklamalarını bekliyor. Gündemdeki yerini koruyan ve Meclis'ten çıkacak kararın merakla beklendiği af yasası ile ilgili bir değerlendirme de MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi.

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