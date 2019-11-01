1 Kasım mahkumlara genel af ve ceza indirimi yasası çıktı mı? Halk arasında genel af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar belli olmaya başladı. İlk yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından af yasası için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası Meclis'e geldi mi? ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: ''TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır'' demişti.

Mahkum ve aileleri, hükümet kanadından yapılan son dakika açıklamalarını bekliyor. Gündemdeki yerini koruyan ve Meclis'ten çıkacak kararın merakla beklendiği af yasası ile ilgili bir değerlendirme de MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi.

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