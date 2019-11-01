Merkür Retrosu nedir? 2019 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek?
30 Ekim'de Merkür duraklamaya başladı ve 1 Kasım'dan itibaren geri hareketine başlıyor. Aman dikkat! 22 Kasım'a kadar sürecek olan bu Merkür Retrosu diğer burçları da oldukça etkileyecek. Her ne kadar 22 Kasım'a kadar sürecek olsa da 2 aylık bir etkinin olacağı kesin. Peki bizleri bu kadar etkileyecek olan Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek? 2019 Merkür Retrosu'nun burçlara etkileri neler?
01.11.2019 18:03
- Son Güncelleme: 01.11.2019 18:11
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