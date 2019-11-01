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Merkür Retrosu nedir? 2019 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek?

30 Ekim'de Merkür duraklamaya başladı ve 1 Kasım'dan itibaren geri hareketine başlıyor. Aman dikkat! 22 Kasım'a kadar sürecek olan bu Merkür Retrosu diğer burçları da oldukça etkileyecek. Her ne kadar 22 Kasım'a kadar sürecek olsa da 2 aylık bir etkinin olacağı kesin. Peki bizleri bu kadar etkileyecek olan Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek? 2019 Merkür Retrosu'nun burçlara etkileri neler?

01.11.2019 18:03 - Son Güncelleme: 01.11.2019 18:11
Merkür Retrosu nedir? 2019 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek?

Astroloji meraklılarının heyecanla beklediği 2019'un son Merkür retrosu 31 Ekim'de gerçekleşecek. Bu doğa olayının hangi burçlara nasıl etkilerinin olacağı merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İşte Merkür retrosu 2019'un burçlara etkisi…

Merkür Retrosu nedir? 2019 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek?

Merkür retrosu için sayılı günler kala heyecanlı bekleyiş de başladı. Akrep burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosunun nasıl özellikleri olduğunu ve genel anlamda burçları nasıl etkileyeceğini sizler için derledik.

Merkür Retrosu nedir? 2019 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek?

Koç burcu hiç olmadığından daha çok konuşmaya başlayacak. Finansal konuların ön plana çıkacağı bu dönemde dikkatli adım atmak büyük önem taşıyor. Acele karar vermemeli ve umudunu kaybetmemeli.

Merkür Retrosu nedir? 2019 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek?

Boğa burcu için bazı gerçekler gün yüzüne çıkacak. Hiç ummadığı kişilerin gerçek yüzünü görmeye başlayacak. Sır saklamaları gereken bir dönemden de geçmeleri gerekecek. Gergin olmaları ise gayet normal.

Merkür Retrosu nedir? 2019 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek?

İkizler burcu güzel şeylerle karşılaşacak. Uzun zamandır verdiği emeklerin karşılığını alacağı bir döneme giriyor. Kendi sağlığına dikkat etmesinin yanı sıra arkadaşlarına da zaman ayıracağı bir döneme girecek.

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