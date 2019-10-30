Af yasasında son dakika gelişmesi! 30 Ekim ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ceza indirimi ne oldu?

Af yasası ne zaman çıkacak? MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından tahliye sayısıyla ilgili bilgi paylaştı. Af yasasını heyecanla bekleyen vatandaşlar bu gelişmelerin ardından yasanın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise geçtiğimiz günlerde ikinci pakete ilişkin sorulara yanıt vermişti. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ve ceza indirimi ne oldu? Af yasası ne zaman çıkacak? İşte 30 Ekim af haberleri...