Af yasasında son dakika gelişmesi! 30 Ekim ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ceza indirimi ne oldu?
Af yasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Af yasasının ne zaman çıkacağı merakla beklenirken, MHP'de af yasasını hazırlayan ekibin başında yer alan Feti Yıldız konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Teklifin yasalaşması halinde toplam 129 bin kişi tahliye edilecek. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası Meclis'e geldi mi? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak?
Af yasası ne zaman çıkacak? MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından tahliye sayısıyla ilgili bilgi paylaştı. Af yasasını heyecanla bekleyen vatandaşlar bu gelişmelerin ardından yasanın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise geçtiğimiz günlerde ikinci pakete ilişkin sorulara yanıt vermişti. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ve ceza indirimi ne oldu? Af yasası ne zaman çıkacak? İşte 30 Ekim af haberleri...
İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.
Yıldız, "Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur" ifadelerini kullandı.