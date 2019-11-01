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  • 01.11.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 16:36

Son dakika: ni otobüste eden sapık yakalandı!

Son dakika... 'da, özel halk otobüsünde F.U.'yu ettiği iddiasıyla 12 gündür aranan S.Y. (36), otobüs durağında beklerken yakalandı. Gözaltına alınan S.Y.'nin, İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi. Tacizci S.Y.'nin, sorgusunda, tacizde bulunmadığını, elinin yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.

Üniversite öğrencisini taciz eden sapık yakalandı!

Olay, 21 Ekim'de, şehir merkezi- üniversite seferinin yapıldığı özel halk otobüsünde meydana geldi. Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi F.U., otobüste yanına oturan kişinin kendisine de bulunduğu iddiasıyla polis merkezine gidip, şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve sonrasına ait halk otobüsü, iş yeri ve mobese kameraları olmak üzere yaklaşık 50 kaydı incelemeye aldı.



Görüntülerden F.U.'nun yanında oturan kişinin, S.Y. olduğu tespit edilerek, arama çalışmalarına başlandı. Polis ekipleri, S.Y.'yi 12 gün sonra Atatürk Bulvarı'ndaki otobüs durağında beklerken yakaladı. Gözaltına alınan S.Y.'nin, İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi. S.Y.'nin, sorgusunda, tacizde bulunmadığını, elinin yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.


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