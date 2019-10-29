29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle birçok işi bankalar ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Cumhuriyet'in kuruluşunu kutlamak için her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da çeşitli etkinliklere sahne olacak. Ülke genelinde resmi tatil olarak ilan edilen bu günde, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, kamuya bağlı özel kuruluşlar da hizmet vermemektedir. Peki, bankalar bugün açık mı? 29 Ekim Salı PTT, bankalar, noterler, devlet daireleri çalışıyor mu? İşte o konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

BUGÜN BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Ülke genelinde çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlanmaktadır. Bu özel günde banka PTT ve noter gibi kurumlar resmi tatil dolayısıyla hizmet vermemektedir. Bu kurumlarda işleri olan vatandaşların 30 Ekim Çarşamba gününü beklemeleri gerekiyor.