29 Ekim kutlama mesajları: Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri ile en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

* Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.

* Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"