29 Ekim kutlama mesajları: Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri ile en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu özel günü mesajlar ve sözler ile kutlamak isteyenler için en güzel 29 Ekim mesajlarını ve Atatürk'ün Cumhuriyet sözlerini sayfamızda derledik. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajları ve Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve dirilişimizin en önemli dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel günde paylaşılabilecek en güzel 29 Ekim mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri ile en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
* Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!
* Cumhuriyetimizin ilanının yeni Yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
* Cumhuriyet"in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"