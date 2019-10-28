29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle izin yapan vatandaşlar İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bugün dışarı çıkacak pek çok vatandaşın merak ettiği bu konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İETT, metro, metrobüs, otobüsler bedava mı? İşte ayrıntılar...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak ücretsiz ulaşım gün boyu sürecek.

Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.