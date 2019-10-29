Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümüne özel içerik hazırladı. Google'ın anasayfasında arama motorunun tam üstünde gökyüzü üzerinde dalgalanan Türk Bayrağı, vatandaşların beğenisini topladı. Dalgalanan Türk bayrağının yer aldığı Doodle'a tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor. Peki, Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? İşte Google'ın hazırladığı o Doodle ve Cumhuriyet'in kuruluş tarihçesi...

"Doodle" olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, 1999 yılından bu yana Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanılıyor.

Bu uygulamalar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatilleri, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.