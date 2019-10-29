Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.10.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 10:16

Son dakika: 'de sünger fabrikasında

'de sünger fabrikasında sabah saatlerinde çıktı. Depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

'de üretim yapan bir sünger fabrikasında sabah 07.30 saatlerinde çıktı. Fabrikanın depo bölümünde bulunan hurda süngerler, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının fark edilmesinin ardından fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi jandarma ve sağlık görevlileri gitti. İtfaiye ekipleri yanan süngerlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Silivri'de sünger fabrikasında yangın
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri