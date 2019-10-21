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  • 21.10.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 11:29

'nde tepki çeken halay! Görüntüler da paylaşıldı

'de, düğün konvoyundaki bir grup, 'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti. Trafiği felç eden anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, da paylaşıldı.

'nden geçen bir düğün konvoyundaki otomobiller, aniden durdu. Ardından da otomobillerinden inenler, tünel içinde halay çekmeye başladı. Araçlarında kalanlar ise korna çalarak, eşlik etti.

OTOMOBİLDEN İNİP HALAY ÇEKTİLER
Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, bir süre sonra otomobillerine binip yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Tünelden geçmek isteyen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, dan paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.

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