Konak Tüneli'nden geçen bir düğün konvoyundaki otomobiller, aniden durdu. Ardından da otomobillerinden inenler, tünel içinde halay çekmeye başladı. Araçlarında kalanlar ise korna çalarak, eşlik etti.

OTOMOBİLDEN İNİP HALAY ÇEKTİLER

Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, bir süre sonra otomobillerine binip yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Tünelden geçmek isteyen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.