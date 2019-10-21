İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve Gördes barajından İzmir kentine su aktaracak olan Gördes – Kavaklıdere – Buca boru hattının Adatepe pompa istasyonuna bağlantısı işi ile bölgenin su dağıtımını iyileştirmek amacıyla Adatepe pompa istasyonunda yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle Buca ilçesi ve Bornova ilçesinde bazı bölgelere su verilmeyecek. Su kesintisi 24 saat sürecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ekim İZSU su kesintisi listesi...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, Buca ve Bornova ilçesindeki su kesintisi 24 saat sürecek. 22 Ekim 2019 Salı günü 09:00'da başlayan su kesintisi 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 09:00'da sona erecek.