İstanbul'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde geçtiğimiz pazar günü bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı. Gelin arabasında ise polis sireni çalındı. Florya'da ise konvoy yolu kesti. Magandalar o görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlamıştı.

6 KİŞİ YAKALANDI

Görüntüler üzerine sivil trafik ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, Küçükçekmece Araştırma Büroya sevk edildikleri öğrenildi.