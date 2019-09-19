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  • 19.09.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 17:05

Son dakika: ’daki bu görüntüler şok etmişti! Yakalandılar…

Son dakika haberine göre ’da bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde geçtiğimiz pazar günü bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı. Gelin arabasında ise polis sireni çalındı. Florya'da ise konvoy yolu kesti. Magandalar o görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlamıştı.

6 KİŞİ YAKALANDI
Görüntüler üzerine sivil trafik ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, Araştırma Büroya sevk edildikleri öğrenildi.

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