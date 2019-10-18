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  • 18.10.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 12:25

Son dakika: ndeki skandalında yeni gelişme!

Son dakika haberine göre da ortaya çıkan ve büyük tepki çeken ne ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma tamamlanarak 6 kişi hakkında dava açıldı.

da görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken ne ilişkin tahkikat tamamlandı.

6 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI
Aralarında üç , sünnet çocuğunun annesi, babası ve amcasının da olduğu 6 kişi hakkında dava açıldı. İzmir Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede anne ve babanın "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, dansözler ise 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve hayasızca hareket' suçundan cezalandırılması istendi.

ZANLILAR SERBEST BIRAKILMIŞTI
Zanlılar olayın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınmış ve ifadeleri alındıktan sonra 'adli kontrol' tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

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