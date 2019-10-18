Sakarya'da 20 saatlik su kesintisi! Sakarya'da su kesintisi ne zaman olacak? Sular ne zaman gelecek?

Sakarya'da 20 saatlik su kesintisi yaşanacak. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılan açıklamada, Akçay Barajı isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne bağlantısının yapılmasından dolayı yapılacak su kesintisinin tarihinin değiştiği bildirildi. Toplam 7 ilçede yaşanacak su kesintisinin ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Sakarya'da su kesintisi ne zaman olacak? Sakarya'da 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

SAKARYA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

SASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, su kesintisi 18 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. 20 saat sürecek su kesintisi 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da bitecek.