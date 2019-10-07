Sosyal medyada görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikatta gözaltına alınan dansöz G.K ve ekibindeki diğer iki dansöz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İMZA VERECEKLER

Hürriyet'in haberine göre G.K ve arkadaşları belli günlerde karakola giderek imza verecek. Soruşturma devam ediyor. Sünnetteki çocuğun annesi, babası ve amcası da adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.