Marmaray seferleri ne zaman düzelecek? Bakırköy Yenimahalle Marmaray Durağı yakınındaki bir köprü altında yanan koltuk nedeniyle Marmaray seferleri aksadı. Yangını fark eden istasyon görevlileri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek Marmaray seferlerini kısa bir süreliğine durdurdu. Marmaray seferlerinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Marmaray ne zaman çalışacak? Marmaray seferleri ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

MARMARAY SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

İstanbul Marmaray hattı, yangın sonrası kesilen elektrikler nedeniyle hizmet veremiyor. Aksamalı şekilde yapılan seferlerin ne zaman normale döneceği yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı.