Sünnet düğünündeki çirkin görüntüler için skandal savunma: Herkesi diskoya mı götürseydik

Sosyal medyada geçtiğimiz hafta görüntüleri ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğünüyle ilgili savcılık harekete geçti.

DANSÖZ ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre yapılan araştırma neticesinde düğünün İzmir'in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi.

Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü. Karakoldaki ifadeleri sürüyor.

"HERKESİ DİSKOYA MI GÖTÜRSEYDİK"

Açıklama yapan amca H.K 'Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.' diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü da konuya müdahil olarak takip etmeye başladı. Soruşturma devam ediyor.