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  • 04.10.2019 15:01
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 15:10

Sünnet düğünündeki çirkin görüntüler için skandal savunma: Herkesi diskoya mı götürseydik

da tartışma konusu yaratan sünnet düğünü ile ilgili savcılık harekete geçti. Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası, annesi ve amcası ifade için karakola götürüldü. Çocuğun amcası, "Herkesi diskoya mı götürseydik." diyerek kendini savundu.

da geçtiğimiz hafta görüntüleri ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğünüyle ilgili savcılık harekete geçti.

DANSÖZ ÇIKTI
Hürriyet'in haberine göre yapılan araştırma neticesinde düğünün 'in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi.

Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü. Karakoldaki ifadeleri sürüyor.

"HERKESİ DİSKOYA MI GÖTÜRSEYDİK"
Açıklama yapan amca H.K 'Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.' diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü da konuya müdahil olarak takip etmeye başladı. Soruşturma devam ediyor.

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