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'Birgül' daha soldu!

Erkek terörü bu kez 'ta yüzünü gösterdi. Bilal (32), dün sabah işyerine gitti. Dükkanın önünde İ.Ç'yi görünce şoka girdi. İkili kapı önünde kavga etti. Tartışma sırasında İ.Ç, pompalı tüfekle 'i başından vurarak katletti.

Erkek terörü bu kez İzmir Konak'ta yüzünü gösterdi. Kuaför Birgül Bilal (32), dün sabah işyerine gitti. Dükkanın önünde İ.Ç'yi görünce şoka girdi. İkili kapı önünde kavga etti. Tartışma sırasında İ.Ç, pompalı tüfekle 'i başından vurarak katletti. Sonra da kadının kardeşi 'e (29) ateş etti. Ardından silahı başına dayayıp tetiği çekti.



Birgül Bilal ile İ.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Songül Bilal ise yoğun bakımda.

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