'Birgül' daha soldu!

Erkek terörü bu kez İzmir Konak'ta yüzünü gösterdi. Kuaför Birgül Bilal (32), dün sabah işyerine gitti. Dükkanın önünde eski sevgilisi İ.Ç'yi görünce şoka girdi. İkili kapı önünde kavga etti. Tartışma sırasında İ.Ç, pompalı tüfekle Birgül Bilal'i başından vurarak katletti. Sonra da kadının kardeşi Songül Bilal'e (29) ateş etti. Ardından silahı başına dayayıp tetiği çekti.
Birgül Bilal ile İ.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Songül Bilal ise yoğun bakımda.
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