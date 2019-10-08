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  • 08.10.2019 21:05
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 21:06

'daki arızası seferleri aksattı

'da arızalanan seferleri aksattı, duraklarda zincirleme olarak yoğunluk yaşandı, uzun kuyruklar oluştu. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Metrobüste arıza! Seferler aksadı

durağı yakınlarında bir ün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy yönünde seyreden bir metrobüs, Topkapı durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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