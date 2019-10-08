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  • 08.10.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 12:44

: 'da ! Yaralılar var

haberine göre Haramidere metrobüs durağında meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor

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