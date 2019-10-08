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  • 08.10.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 20:29

'den o bölgelere uyarı! ? İşte 9 Ekim Çarşamba raporu

Hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar büyük bir önemle takip ediliyor. Ekim ayının ikinci haftasında ülkemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Bugün Batı bölgeleri kuvvetli yağışa teslim oldu. Yağışların ardından vatandaşlar şimdi "?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 9 Ekim Perşembe raporu...

Meteoroloji'den o bölgelere uyarı!

Ekim ayının ikinci haftasında hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da ve Batı bölgelerinde yaşanan yağışın ardından vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden pek çok ili yakından ilgilendiren hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte o sorunun yanıtı...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ve Antalya çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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