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  • 06.10.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 10:03

Son dakika: Metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.

Metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen
kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.

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