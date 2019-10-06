Son dakika: Metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Son dakika haberine göre Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.

Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen

kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var. Detaylar geliyor... TÜM MANŞETLER