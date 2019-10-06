Son dakika: Metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen
kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.
Detaylar geliyor...
Halıcıoğlu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu''nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen
kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.
Detaylar geliyor...
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