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  • 06.10.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 10:59

ndeki skandal hareketleri yapan dansöz gözaltına alındı

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ortaya çıkan ve tepki çeken nde dans eden dansöz bulunarak "cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sünnet düğünündeki dansöz gözaltına alındı

Sosyal medyada geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve tepki çeken ne ilişkin tahkikatta yeni bir gelişme daha yaşandı. Ulaşılan detaylara göre hakkında gözaltı kararı çıkarılan görüntülerdeki dansöz bugün bulundu ve "cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alındı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
O görüntülerdeki kadın 25 yaşındaki G.K... G.K ile birlikte düğünde olan diğer dansöz de gözaltına alındı. Başka bir şehirde olduğu belirlenen diğer dansçı ise aranıyor. Dansözleri amca H.K'nın ayarladığı da belirlendi. H.K önceki gün gözaltına alınmıştı. Soruşturma devam ediyor.

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