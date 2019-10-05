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  • 05.10.2019 08:20
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 08:24

ndeki görüntülerde yer alan için karar verildi

Sosyal medyada geçtiğimiz hafta görüntüleri ortaya çıkan ve büyük tepki çeken yle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, görüntülerdeki ve görüntülerde olmayan ancak o düğünde olduğu belirlenen diğer iki dansöz için ‘’ suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

O dansöz için karar verildi

lerin bulunması için polis harekete geçti. Soruşturma kapsamında dün de çoğunun annesi, babası ve amcası hakkında gözaltı kararı verilmişti. Anne ve amca geceyi gözaltında geçirdi.

Baba F.K'nın ise dışında, bir seyahatte olduğu belirlendi. Tahkikât Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

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