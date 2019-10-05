Dansözlerin bulunması için polis harekete geçti. Soruşturma kapsamında dün de çoğunun annesi, babası ve amcası hakkında gözaltı kararı verilmişti. Anne ve amca geceyi gözaltında geçirdi.

Baba F.K'nın ise İzmir dışında, bir seyahatte olduğu belirlendi. Tahkikât Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.