28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim'de okullar tatil olacak mı? Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünde, Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanacak. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4 gün tatil olacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Milyonlarca vatandaş, 28 Ekim'de tatil olup olmayacağını araştırıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

29 Ekim tatilinin kaç gün yapılacağı ise en çok merak edilenler arasında. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise yarım gün olarak tatil yapılıyor. Hafta sonu tatili ile birleştirildiğinde 28 Ekim'de tam gün sayılırsa 4 gün tatil yapılabilecek. Ancak, konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.