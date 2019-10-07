Ağabey, kardeşini camdan attı. Bir aile kabusu yaşadı. Olay dün Ankara'da meydana geldi. Aytunç ve Tülay A. çiftinin 3 çocuğundan ortancası Çakır A. (12), annesi lavaboya gittikten sonra 2.5 aylık kardeşi Çınar A.'yı 3'üncü kattan attı. Oğlunun elinde bebeğin battaniyesini gören kadın, pencereden dışarı baktığında şoka girdi. Çevredekilerden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yaşamını yitirdi. Komşu Mehmet Sağıroğlu, "Anne, lavaboya gitmiş. Çakır'ın elinde battaniyeyi görmüş. 'Çınar üşür oğlum, niye aldın bunu' demiş. Çakır da 'Artık üşümez, nefes almıyor çünkü' demiş. Kardeşini de seviyordu çocuk, nasıl böyle bir şey oldu?" dedi.
Ağabeyinin camdan attığı minik Çınar, gözyaşları arasında toprağa verildi.
SON DURAK: 2 ÖLÜ 3 YARALI
Sakarya'da dün meydana gelen kazada, TIR, yolcu durağına çarptı. Üst geçidi yıkarak durabildi. Kaza sonrasında yolcu durağında bulunan 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
VERESİYE SAVAŞI
Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeliler, birbirine girdi. Olay dün Bursa'da meydana geldi. Suriyeli Ö.R., hemşerisi Haıtham A.'nın (45) marketine gidip, veresiye olarak 5 liralık tütünü istedi.
İşyeri sahibi kabul etmedi. Ö.R. ve yakınları, Haıtham A. ile kardeşi Nazer A.'ya (25) saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.
KAHREDEN HABER
Adana'da Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile Seyhan Baraj Gölü'nü seyrederken genç kız suya düştü. Bunun üzerine Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı. İ. bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı.
İ. de boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlar göle ip attı. İpe tutunan genç kurtulurken, genç kızın cesedi bulundu.
AİLE İÇİ İNFAZ
Batman'da Abdurrahim Dal, 5 gün önce babası Hamit Dal'ın (56) kaybolduğu iddiasıyla polise gitti. Ancak gencin, yanındaki Ömer Kutluk ile evden çıkardıkları bir çuvalı otomobile yüklediğini belirledi. Gözaltına alınan Dal, cinayeti itiraf etti. Cesedi araca taşıyan anne Ayşe, kızkarde Hatice ve Kutluk da gözaltına alındı.
BABA KATLİAM
Ağrı'da ikinci evliliğini yapan B.S. (55), eşi S.S. (50) ile tartışmaya başladı. Sinir krizi geçiren B.S., belinde taşıdığı silahla eşini vurdu. Daha sonra olay esnasında araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı K.K.'yı da (32) aynı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
RABİA BULUNDU
Bursa'da seyyar satıcı Yücel (48) ve fabrikada çalışan eşi Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak, kızları Rabia'nın (16) evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Acılı anne, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi. Dün ise genç kızdan iyi haber geldi. Antalya Kaş'ta bulunan Rabia, karakola götürüldü. Anne, kızını almaya gitti.
GEZİDEN BORÇLU DÖNDÜ
Kocaeli'de Halil Yıldız, bir firma tarafından "Devre Mülk gezisi" denilerek, 2018'te tesise götürüldü. Ankete imza attı. 1 yıl sonra 8 bin TL'lik icrayla şoke oldu.
VAPURDAN DENİZE ATLADI
İstanbul Kadıköy'de 35 yaşlarındaki kadın, dün vapurdan suya atladı. Yelken kulübü üyeleri, botlarıyla denize açılarak genç kadını kurtardı.
Ağabeyinin camdan attığı minik Çınar, gözyaşları arasında toprağa verildi.
SON DURAK: 2 ÖLÜ 3 YARALI
Sakarya'da dün meydana gelen kazada, TIR, yolcu durağına çarptı. Üst geçidi yıkarak durabildi. Kaza sonrasında yolcu durağında bulunan 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
VERESİYE SAVAŞI
Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeliler, birbirine girdi. Olay dün Bursa'da meydana geldi. Suriyeli Ö.R., hemşerisi Haıtham A.'nın (45) marketine gidip, veresiye olarak 5 liralık tütünü istedi.
İşyeri sahibi kabul etmedi. Ö.R. ve yakınları, Haıtham A. ile kardeşi Nazer A.'ya (25) saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.
KAHREDEN HABER
Adana'da Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile Seyhan Baraj Gölü'nü seyrederken genç kız suya düştü. Bunun üzerine Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı. İ. bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı.
İ. de boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlar göle ip attı. İpe tutunan genç kurtulurken, genç kızın cesedi bulundu.
AİLE İÇİ İNFAZ
Batman'da Abdurrahim Dal, 5 gün önce babası Hamit Dal'ın (56) kaybolduğu iddiasıyla polise gitti. Ancak gencin, yanındaki Ömer Kutluk ile evden çıkardıkları bir çuvalı otomobile yüklediğini belirledi. Gözaltına alınan Dal, cinayeti itiraf etti. Cesedi araca taşıyan anne Ayşe, kızkarde Hatice ve Kutluk da gözaltına alındı.
BABA KATLİAM
Ağrı'da ikinci evliliğini yapan B.S. (55), eşi S.S. (50) ile tartışmaya başladı. Sinir krizi geçiren B.S., belinde taşıdığı silahla eşini vurdu. Daha sonra olay esnasında araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı K.K.'yı da (32) aynı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
RABİA BULUNDU
Bursa'da seyyar satıcı Yücel (48) ve fabrikada çalışan eşi Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak, kızları Rabia'nın (16) evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Acılı anne, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi. Dün ise genç kızdan iyi haber geldi. Antalya Kaş'ta bulunan Rabia, karakola götürüldü. Anne, kızını almaya gitti.
GEZİDEN BORÇLU DÖNDÜ
Kocaeli'de Halil Yıldız, bir firma tarafından "Devre Mülk gezisi" denilerek, 2018'te tesise götürüldü. Ankete imza attı. 1 yıl sonra 8 bin TL'lik icrayla şoke oldu.
VAPURDAN DENİZE ATLADI
İstanbul Kadıköy'de 35 yaşlarındaki kadın, dün vapurdan suya atladı. Yelken kulübü üyeleri, botlarıyla denize açılarak genç kadını kurtardı.
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