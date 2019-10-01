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Ankara'da halk otobüsü dehşeti! 4 ölü, 4 yaralı...

Ankara'da özel halk otobüsü, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki durağa daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) Muzaffer Emre Sarıyıldız (28) ve ismi açıklanmayan 1 kişi can verdi. 4 kişi de yaralandı.


Başkent'te halk otobüsü dehşeti yaşandı. 4 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı. Özel halk otobüsü, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki durağa daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) Muzaffer Emre Sarıyıldız (28) ve ismi açıklanmayan 1 kişi can verdi. 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı, "Büyük bir gürültü geldi. Deprem oldu sandık. Otobüs, durağa dalmış" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.



Meraklı kalabalık, kısa sürede toplandı. Kurtarma çalışmalarını film izler gibi izledi.

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