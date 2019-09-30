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  • 01.10.2019 02:04
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 02:04

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

’da, 75 yaşındaki , dua etmek için gittiği annesinin mezarının başında ölü bulundu. Mezarın çevresindeki otları temizlediği de anlaşılan Eldutar'ın geçirdiği kalp krizi sonuçu yaşamını yitirdiği öne belirtildi.

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde, merkez Palandöken ilçesine bağlı 'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası , dua etmek için annesi Sülbiye Eldutar'ın mezarına gitti.

Eldutar akşam eve dönmeyince yakınları meraklanıp Dutçu Mahallesi mezarlığına gitti. Mezarlıkta el fenerleriyle arama yapan kardeşleri, Fikret Eldutar'ı annesinin mezarının başında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eldutar'ın öldüğü belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK
Polis ve savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre Eldutar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Savcılık incelemesi sonrası Kurumu morguna kaldırılan Eltutar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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