Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.09.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 18:56

’ta otobüs durağa daldı! Halk otobüsünün pedalı mı kilitlendi?

'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa daldı. Trafik sında 3 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise ağır yaralandı. Peki Ankara’da yaşanan özel halk otobüsü kazası nasıl meydana geldi? Kazanın sebebi ihmal mi? Kaza öncesi otobüsün pedalı mı kilitlendi? Tüm bu soruların cevabını ve diğer tüm detayları ileri sürüş teknikleri uzmanı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte Ankara’da yaşanan özel halk otobüsü kazasına ilişkin detaylar…

'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa daldı. Trafik sında 3 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise ağır yaralandı. Peki Ankara'da yaşanan özel halk otobüsü kazası nasıl meydana geldi? Kazanın sebebi ihmal mi? Kaza öncesi otobüsün pedalı mı kilitlendi? Tüm bu soruların cevabını ve diğer tüm detayları ileri sürüş teknikleri uzmanı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte Ankara'da yaşanan özel halk otobüsü kazasına ilişkin detaylar…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAnkara Mamak’ta otobüs durağa daldı! Halk otobüsünün pedalı mı kilitlendi?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri