Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa daldı. Trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise ağır yaralandı. Peki Ankara'da yaşanan özel halk otobüsü kazası nasıl meydana geldi? Kazanın sebebi ihmal mi? Kaza öncesi otobüsün pedalı mı kilitlendi? Tüm bu soruların cevabını ve diğer tüm detayları ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte Ankara'da yaşanan özel halk otobüsü kazasına ilişkin detaylar…