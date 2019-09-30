Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.09.2019 19:20
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 19:20

’da otobüs durağa dalmıştı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

'da özel halk otobüsünün yolcu durağına dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği da ölenlerin isimleri belli oldu. Kazada ölenlerin isimlerinin , ve olduğu öğrenildi.

Ankara’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

'da özel halk otobüsünün yolcu durağına dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği da ölenlerin isimleri belli oldu.

Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde seyreden Baki A. idaresindeki 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Camii önündeki durağa daldı.

Kazada durakta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kazada ölenlerin isimlerinin , ve olduğu öğrenildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten mi bunu arkadaşlar incelemeden sonra tespit edecekler" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAnkara’da otobüs durağa dalmıştı! Ölenlerin kimlikleri belli oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri