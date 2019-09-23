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  • 23.09.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 21:39

Ne işiniz var o kapıda? ' IMF ile söz mü kesti nikah mı kıydı?'

’da IMF yetkilileri ile otelde gizli görüşme gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı ’ın öncesinde Hükümeti hedef alarak yalan ve iftirayla kirli bir algı operasyonu yürütmüştü. Ortaya çıkan gizli görüşme ise muhalefetin amacını bir kez daha gözler önüne serdi.

'Faik Öztrak IMF ile söz mü kesti nikah mı kıydı?'

Genel Başkan Yardımcısı ve İyi Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. CHP'nin ve İYİ Parti'nin her seferinde hükümeti IMF ile anlaşmayla suçlarken bu şekilde bir gizli görüşme yapması muhalefetin aslında 'ye karşı bir algı operasyonu yaptığını gözler önüne serdi.

"SÖZ MÜ KESTİNİZ NİKAH MI KIYDINIZ"
CHP'li Faik Öztrak öncesinde Hükümetin, IMF ile anlaştığını öne sürerek yalan ve iftira dolu sözlerle saldırıya geçmişti. Öztrak hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Piyasalarda bir süredir dillendirilen Erdoğan'ın IMF ile flört ettiğine dair dedikodular artık yabancı bankaların raporlarına da yansımaya başladı. Öyle anlaşılıyor ki saray IMF ile sözü kesmiş, nişanı-nikahı bir arada 31 Mart sonrasına bırakmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Öztrak'ın IMF yetkilileriyle gizli görüşmesiyle ilgili sosyal medya kullanıcıları, Öztrak'a "IMF ile söz mü kestiniz, nikah mı kıydınız?" sorusunu yöneltti.

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