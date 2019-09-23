Bugünkü yayında ise, yüzlerce ihbar alan Esra Erol, arayanların İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyon'un Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.
Bugünkü yayında ise, yüzlerce ihbar alan Esra Erol, arayanların İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyon'un Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.
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