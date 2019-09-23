Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.09.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 22:18

Korkunç gerçek 'da ortaya çıktı! "Kızım kaçırıldı" dedi ama kızını para karşılığı ye zorladığı ortaya çıktı

bir genç kızın daha hayatını kurtardı. Gerçekler Esra Erol’da programında ortaya çıktı 65 yaşındaki isimli şahıs, Esra Erol’da programına başvurarak 23 yaşında ki %50 engelli olan kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılında açtığı mahkeme ile kızının kısıtlanması talebinde bulunan baba Nail Kurt kızı Ceylan’ın vasisi olmuştu. Programa başvuran baba ile ilgili olarak canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi.

Bugünkü yayında ise, yüzlerce ihbar alan Esra Erol, arayanların İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyon'un Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKorkunç gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı! "Kızım kaçırıldı" dedi ama kızını para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri