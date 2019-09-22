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  • 22.09.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 19:36

açıkladı! 'te dünya rekoru kırıldı

( Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , ’da 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aştıklarını ve dünya rekoru kırdıklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı' düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'un ödül töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci yılında "gökyüzüne bakan her çocuğun gözündeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır" dediklerini hatırlattı.

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