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  • 22.09.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 19:34

'da hızını alamayan lar, kadın seyirciyi hastanelik etti!

'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen güreşlerinde, alandan kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, 'in (57) üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İlçede belediye tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri'ne 140 namlı boğa getirildi. Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada gerçekleştirilen güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi.

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