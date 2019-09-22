İlçede belediye tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri'ne 140 namlı boğa getirildi. Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada gerçekleştirilen güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi.
İlçede belediye tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri'ne 140 namlı boğa getirildi. Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada gerçekleştirilen güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi.
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