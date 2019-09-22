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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 12:09

'e damga vuran genç mühendisler!

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali ziyaretçi rekorları kırıyor. Festivale damga vuran genç mühendisler, icatlarını tanıttı. Arama-kurtarma çalışmalarında ekiplerin ulaşamadığı yerlere ilkyardım, tespit ve kontrol amaçlı faydalı yük ile giriş yapması için ‘’ı üreten 16 yaşındaki genç mühendis , “Bu proje ile geçtiğimiz yıl 6. oldum. ZOKİTANK, üzerindeki kamera ile anlık görüntü sağlayarak olay yeri hakkında bilgi toplayabilir ve ulaştırılması istenen ekipmanı taşıyabilir. Bu yıl bu projemizi bir drone ile birleştirmek istiyoruz. Havadan müdahale ve haritalandırma gibi bir çalışma olacak” dedi.

TEKNOFEST'e damga vuran genç mühendisler!
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali , dikkatleri İstanbul'daki 'na çekmeye devam ediyor. Hava gösterileri, envanterimizdeki uçakların yer sergisi sürerken, bir yandan da genç mucitlerin yarışmaları, festival katılımcılarına keyifli anlar yaşatıyor. TEKNOFEST organizatörü T3 Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivale katılımın geçen yıla oranla çok daha yoğun olduğunu belirterek, "Geçen yıl TEKNOFEST'e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Türkiye'nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var. İlk 2 günde 250 bini geçtik" dedi.

UÇUŞLAR İLGİ ÇEKTİ
Festivalde dün en ilgi çeken etkinlik, SoloTürk ve Türk Yıldızları ile Rus pilotların Su-30 uçaklarıyla yaptığı gösteri uçuşları oldu. Vatandaşlar gösteri uçuşlarını alana kurulan tribünden izledi. 'İcat çıkaran çocuklar'ın her biri birbirinden ilginç yüzlerce projesi de ilgiyle izlendi. İlkyardım amaçlı insansız kara aracı aracından yangın söndürme drone'u 'Hızır Afet'e, ilk yerli uçan araba 'TUSİ'den termal kamerayla depremzede tespitine yarayan sistemlere birçok proje Türkiye'nin geleceği adına ümit verdi.

İCAT ÇIKARAN ÇOCUKLAR
Arama-kurtarma çalışmalarında ekiplerin ulaşamadığı yerlere ilkyardım, tespit ve kontrol amaçlı faydalı yük ile giriş yapması için ''ı üreten 16 yaşındaki genç mühendis , "Bu proje ile geçtiğimiz yıl 6. oldum. ZOKİTANK, üzerindeki kamera ile anlık görüntü sağlayarak olay yeri hakkında bilgi toplayabilir ve ulaştırılması istenen ekipmanı taşıyabilir. Bu yıl bu projemizi bir drone ile birleştirmek istiyoruz. Havadan müdahale ve haritalandırma gibi bir çalışma olacak" dedi.

ELEKTRO YARIŞ
TEKNOFEST İstanbul kapsamında tara fından Körfez Yarış Pisti'nde bu yıl 15.'si düzenle nen Elektrikli Araç Yarışları üniversiteler arasında büyük heyecana sahne oldu. Teknik kontrole alınan toplam 72 araç arasından seçilen 28'i elektromobil, 5'i hidromobil olmak üzere 33 araç, final yarışlarında boy gösterdi. Yarışlarda Çukuro va Üniversitesi birinci, ikinci, Altınbaş Üniversitesi ise üçüncü oldu.

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