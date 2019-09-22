TEKNOFEST'te ATAK helikopterleriyle nefes kesen şov

"Çoğu kişi neleri başardığımızı görmek için geliyor aslında." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Küçüklerin de merakı var olanı biteni izlemek için. Bunun temelinde, bir öz güven önemli. Türkiye bizim çocukluk yıllarımızda, ufak tefek bazı araç gereçleri alırken 'Ecnebi malı mı?' diye büyükler sorardı. Fakat bu son bu yıllarda değişti. Artık Türk malı alıyoruz. Türkiye, rakipleriyle yarışabilecek kalitede mallar ortaya çıkarıyor. Burası çok daha özel bir alan. Zihin olarak Türkiye'nin seviye atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık. Dünyadaki bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında da yarışabileceğimizi gösterdik. Maddi bakımdan Türkiye'den daha iyi durumda olan ülkeler var, bu işlere daha fazla parasal imkan ayıranlar var ama bizim çalışkanlığımız, gayretimiz, gençlerimizin idealistliği en ileri teknolojik ürünleri üretebilecek bir neticeyi ortaya koyabiliyor."