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TEKNOFEST'te ATAK helikopterleriyle nefes kesen şov

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, son gününde ATAK helikopterinin gösterisi nefesleri kesti.

22.09.2019 14:47 - Son Güncelleme: 22.09.2019 15:01
TEKNOFEST'te ATAK helikopterleriyle nefes kesen şov

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST, bugün sona eriyor.

TEKNOFEST'te ATAK helikopterleriyle nefes kesen şov

Etkinliğin son gününde ATAK helikopterleri ile izleyenlerin nefesini kesen bir gösteri düzenlendi.

ATAK HELİKOPTERİNİN ŞOV YAPTIĞI ANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TEKNOFEST'te ATAK helikopterleriyle nefes kesen şov

GÖĞÜS KABARTICI BİR TABLO
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST İstanbul'un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu söyledi.

Şentop, kızı Seniha Begüm, oğlu Ömer Asım ile birlikte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı' düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret etti. Ziyarette Şentop'a eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.

TEKNOFEST'te ATAK helikopterleriyle nefes kesen şov

TEKNOFEST İstanbul etkinlik alanında ilk, uçan araba "Cezeri", keşif ve gözetleme yaparken, anlık olarak ortaya çıkan hedefleri vurabileceğini gösteren Milli SİHA,"Bayraktar TB2" ve dünyanın en modern SİHA'sı olarak nitelendirilen "Akıncı"yı inceleyen Şentop'a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar bilgi verdi.

Günün anısına uçakların önünde hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, TEKNOFEST İstanbul'un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu, ziyaretçilerin akın akın gelişinin de önemli olduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST'te ATAK helikopterleriyle nefes kesen şov

"Çoğu kişi neleri başardığımızı görmek için geliyor aslında." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Küçüklerin de merakı var olanı biteni izlemek için. Bunun temelinde, bir öz güven önemli. Türkiye bizim çocukluk yıllarımızda, ufak tefek bazı araç gereçleri alırken 'Ecnebi malı mı?' diye büyükler sorardı. Fakat bu son bu yıllarda değişti. Artık Türk malı alıyoruz. Türkiye, rakipleriyle yarışabilecek kalitede mallar ortaya çıkarıyor. Burası çok daha özel bir alan. Zihin olarak Türkiye'nin seviye atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık. Dünyadaki bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında da yarışabileceğimizi gösterdik. Maddi bakımdan Türkiye'den daha iyi durumda olan ülkeler var, bu işlere daha fazla parasal imkan ayıranlar var ama bizim çalışkanlığımız, gayretimiz, gençlerimizin idealistliği en ileri teknolojik ürünleri üretebilecek bir neticeyi ortaya koyabiliyor."

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