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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 09:48

lular dikkat! Valilik ve 'den son dakika uyarısı! 19 Eylül 2019

Son dakika haberine göre Genel Müdürlüğü ve Valiliği na ilişkin uyarı yayınladı. İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bilgisi aktarılırken, vatandaşların yağışa karşı önlem alması gerektiği vurgulandı. İşte hava durumu tahminleri...

İstanbullular dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.

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