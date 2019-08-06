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  • 06.08.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 10:31

'nde makas atan motosikletli maganda kameralarda

'nde kendi canını ve diğer araçlarda bulunan insanların canını hiçe sayan motosikletli maganda, köprü boyunca makas atarak ilerledi.

'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, araçların arasından makas atarak ilerledi. Araçların yakınından geçen motosikletli, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Motosikletli, defalarca makas attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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