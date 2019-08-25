Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.'nın, iddiaya göre, düğün sırasında tutukluluk yapan ve sorunu gidermeye çalıştığı tabancası ateş aldı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Osman Akman'ın başına diğeri ise Orhan Öztürk'ün koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.